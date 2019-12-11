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Житель Костромы сжег машину незнакомца, заподозрив его в педофилии

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Жителя Костромы признали виновным в умышленном поджоге чужой машины и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Мужчина пошел на преступление, посч

Жителя Костромы признали виновным в умышленном поджоге чужой машины и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Мужчина пошел на преступление, посчитав владельца авто педофилом.

Представители районного суда сообщили, что преступление было совершено в ноябре прошлого года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег транспортное средство потерпевшего, которого он даже не знал лично. Причиной агрессии стали слухи о том, что владелец автомобиля якобы сексуально надругался над детьми.

В итоге огонь полностью уничтожил транспорт потерпевшего. Он нанес ему ущерб в размере 1,3 миллиона рублей. В рамках судебного заседания мужчина полностью признал вину. Стало также известно, что он уже отбывал наказание в виде лишения свободы условно.

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