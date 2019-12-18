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Житель Бурятии взыскал с виновника ДТП 200 тыс. рублей за смерть гражданской жены

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Гражданский муж женщины, которая погибла в ходе ДТП в Бурятии, смог отсудить у виновника аварии 200 000 рублей, потребовав признать себя членом семьи

Гражданский муж женщины, которая погибла в ходе ДТП в Бурятии, смог отсудить у виновника аварии 200 000 рублей, потребовав признать себя членом семьи скончавшейся.

Водитель, который сбил пешехода на нерегулируемой «зебре», был признан виновным и приговорен к двум годам заключения условно. Однако он отказался выплачивать компенсацию гражданскому супругу, отметив, что уже заплатил 200 000 рублей сыну погибшей. Однако суд в итоге признал мужчину членом семьи и потребовал взыскать с виновника указанную сумму.

Вскоре к делу подключились приставы, которые запретили водителю совершать какие-либо регистрационные действия по отношению к своему движимому имуществу. После этого мужчина перевел 195 000 рублей на счет гражданского мужа и еще 5 000 рублей отдал ему лично в руки.

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