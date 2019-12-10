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Житель Биробиджана проломил подростку череп пистолетом

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В подъезде одного из жилых домов Биробиджана мужчина в ходе перепалки проломил череп семнадцатилетнему парню с помощью пистолета. Отмечается, что в мн

В подъезде одного из жилых домов Биробиджана мужчина в ходе перепалки проломил череп семнадцатилетнему парню с помощью пистолета.

Отмечается, что в многоквартирном доме между подростком и 34-летним местным жителем вспыхнула ссора. Вскоре мужчина начал ударять юношу газобаллонным пистолетом по голове. Позднее медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в областную больницу.

По отношению к мужчине открыли уголовное дело, обвинив его в нанесении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый не признал свою вину, однако в суде его приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на два года.

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