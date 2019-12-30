Здесь рождаются новости.

Житель Астрахани продает волшебного кота за 10 миллионов рублей

Дата:
На интернет-портале «Авито» появилось необычное объявление от жителя Астрахани, связанное с продажей волшебного кота за баснословную сумму в размере 1

На интернет-портале «Авито» появилось необычное объявление от жителя Астрахани, связанное с продажей волшебного кота за баснословную сумму в размере 10 000 000 рублей.

Согласно словам автора объявления, его удивительный питомец обладает массой суперспособностей: он способен излечить от любых заболеваний, избавить от сглаза и других проклятий, а также предсказать будущее, помочь в бизнесе и принести удачу на рыбалке. Этот кот может предугадывать валютные котировки и помочь в революционных делах.

Животное оказалось настолько загадочным, что владелец не смог даже сфотографировать его на камеру, поэтому разместил снимок другого кота. Вероятнее всего, астраханец решил просто подшутить над пользователями сайта или познакомиться тем самым с какой-нибудь девушкой, имеющей хорошее чувство юмора.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Видео: На Камчатке средь бела дня убили собаку
  2. Медведь разгромил кордон инспекторов в национальном парке «Чикой»
  3. Шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья

Эти новости могут вас заинтересовать

Саша Савельева показала поклонникам идеальную фигуру после родов

Третьяковская галерея: выставка «Иван Айвазовский» продлит свою работу

ООН против терминаторов: «Судный день» отсрочен

Оператор МТС запустил электронный кошелек

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках