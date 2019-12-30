Житель Астрахани продает волшебного кота за 10 миллионов рублей

На интернет-портале «Авито» появилось необычное объявление от жителя Астрахани, связанное с продажей волшебного кота за баснословную сумму в размере 10 000 000 рублей.

Согласно словам автора объявления, его удивительный питомец обладает массой суперспособностей: он способен излечить от любых заболеваний, избавить от сглаза и других проклятий, а также предсказать будущее, помочь в бизнесе и принести удачу на рыбалке. Этот кот может предугадывать валютные котировки и помочь в революционных делах.

Животное оказалось настолько загадочным, что владелец не смог даже сфотографировать его на камеру, поэтому разместил снимок другого кота. Вероятнее всего, астраханец решил просто подшутить над пользователями сайта или познакомиться тем самым с какой-нибудь девушкой, имеющей хорошее чувство юмора.