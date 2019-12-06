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Женщина заступилась за обвиняемого по делу о дорожной аварии в Забайкалье

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На портале Change.org Кристиной Макаровой была оставлена петиция, в которой она просит отпустить бизнесмена Ивана Стрельникова, обвиняемого в дорожной

На портале Change.org Кристиной Макаровой была оставлена петиция, в которой она просит отпустить бизнесмена Ивана Стрельникова, обвиняемого в дорожной аварии, произошедшей в Забайкальском крае.

Напоминаем, что в минувшее воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье автобус упал с моста на ледяную поверхность реки с большой высоты. В итоге погибли девятнадцать человек, включая троих детей. Уже на следующий день был задержан перевозчик, занимавшийся организацией рейсов из Читы в Сретенск.

Спустя еще несколько дней в Сети появилась петиция, требующая освободить Стрельникова. В ней говорится, что многие люди не согласны с обвинениями предпринимателя. Они считают, что из него просто решили сделать «козла отпущения». Автор петиции отмечает, что бизнесмена не было за рулем, и он не мог спрогнозировать взрыв колеса. Петицию на данный момент подписали свыше одной тысячи человек.

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