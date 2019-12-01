Юлия Ковальчук опубликовала фото из бани с подругой

Певица Юлия Ковальчук поделилась со своими поклонниками в Istagram фотографией, сделанной в бане.

В подписи к снимку Юлия сообщила, что пока у кого-то «чёрные пятницы», у неё — чистая пятница. На фотографии певица вместе с подругой запечатлены обнажёнными, но прикрывающими свои тела большими полотенцами.

Также Ковальчук поделилась убеждением, что такие банные женские дни гораздо более полезны, чем визиты к психотерапевту — и телу польза, и мозгам.

С высказыванием о полезности бани Юлии согласились многие её подписчики — они отметили, что баня позволяет повысить иммунитет, продлить молодость, укрепить здоровье и повысить настроение. Также поклонники отметили фигуру певицы, назвав её сексуальной.