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Юлианна Караулова показала на фото «мужчину мечты»

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Юлианна Караулова, исполнительница и ведущая из РФ, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с Андреем Черным, назвав его «

Юлианна Караулова, исполнительница и ведущая из РФ, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с Андреем Черным, назвав его «мужчиной мечты».

В подписи к размещенному фотоснимку певица поздравила своего возлюбленного с днем рождения и пожелала ему счастья, отметив, что она всегда будет возле него. Журналисты отмечают, что звезда редко делится с окружающими о своей личной жизни, поэтому многих удивило появление данной фотографии.

Всего за сутки фото набрало почти 40 тысяч отметок «нравится». Большинство подписчиков Карауловой одобрили выбор певицы, разместив множество положительных комментариев под записью. Отмечается, что Черный сделал предложение исполнительнице еще 2 года назад, но пара пока не спешит официально оформлять брак.

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