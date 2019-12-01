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Высота снежного покрова в северной части Подмосковья достигла 2 см

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На интернет-портале «Метеовести» появилась информация о том, что вчера, 30 ноября, в Московской области, а точнее в ее северной части сформировался по

На интернет-портале «Метеовести» появилась информация о том, что вчера, 30 ноября, в Московской области, а точнее в ее северной части сформировался покров из снега высотой два сантиметра.

В опубликованном сообщении отмечается, что причиной этому стало выпадение 9 миллиметров осадков в регионе. В нем также говорится, что грядущая зима в Подмосковье окажется теплой, но совершенно непостоянной. Указывается, что средняя температура воздуха будет выше стандартных значений.

Однако начало зимы в столице России окажется холодным. По словам синоптиков, местным жителям следует ожидать кратковременных снегопадов. В городе температура может опуститься до -4 градусов Цельсия, а в регионе – до -6 градусов. Многие дороги покроются льдом.

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