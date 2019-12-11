Всероссийская конференция по образованию открылась в Москве

Всероссийская конференция по вопросам совершенствования управления региональными системами образования открылась в Москве. Проходит она 5–6 декабря на базе школы № 444.

Мероприятие посвящено вопросам реализации эффективных моделей управления сетью образовательных организаций на уровне регионов. В нем принимают участие эксперты, представители научных учреждений, администраций общеобразовательных организаций, специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, работающие в сфере образования.

Директор департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования министерства просвещения Антон Четвертков назвал открывшуюся конференцию прекрасной тематической площадкой, позволяющей не только познакомиться с уже зарекомендовавшими себя моделями управления общим образованием, но и обменяться лучшими практиками и наработками.

Он напомнил, что проект по разработке эффективных региональных моделей управления образованием стартовал в октябре 2017 года. Тогда были отобраны 20 пилотных регионов из 5 федеральных округов, которые разработали собственные модели управления.

Представитель Минпросвещения подчеркнул, что особого внимания заслуживает опыт реализации проекта в Кировской области: в регионе создали образовательные кластеры, в центре которых – государственные опорные школы.

«Опорная школа рассматривается как ресурсный центр, где концентрируются научно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы, формируется современная образовательная среда», – указал глава департамента. Он добавил, что за счет передачи в непосредственное госуправление содержания 29 образовательных организаций ежегодно удается экономить порядка 65 миллионов рублей благодаря оптимизации системы подвоза детей в школы, штатного расписания и модели финансирования.

Опыт регионов – участников проекта показал, что при передаче отдельных полномочий на региональный уровень используются три основные модели. Первая предусматривает передачу всех полномочий, в том числе управления имуществом образовательных организаций. Эта модель используется в Кировской и Сахалинской областях, в Тыве, Камчатском и Хабаровском краях.

Вторая модель предусматривает передачу на региональный уровень всех полномочий, кроме управления имуществом образовательных организаций. Ее внедряют Самарская и Вологодская области.

В основе третьей модели – соглашения между регионами и муниципалитетами, позволяющие усилить роль государства в работе образовательных организаций. Ее внедряют 12 регионов: Белгородская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Новгородская область, Тамбовская область, Тверская область, Московская область, Рязанская область, Ставропольский край, Республики Марий Эл, Коми и Саха (Якутия).

Особняком в проекте стоит Астраханская область, где решено апробировать модель двойного учредительства, когда образовательная организация находится одновременно в ведении и региона, и муниципалитета.

Эксперты федерального уровня, в числе которых представители Высшей школы экономики, РАНХиГС и группы компаний «Просвещение», проанализировали преимущества каждой модели, риски внедрения, необходимость изменений в законодательстве и привлечения дополнительных ресурсов.

Выяснилось, что особенно успешно новации внедряют те регионы, где при поддержке губернаторов сформированы крепкие, устойчивые управленческие команды, в задачи которых входит усиление роли государства в управлении сетью образовательных организаций.

Эксперты считают, что наибольших результатов в реализации первой модели достигла Кировская область, где в 2019 году на региональный уровень передали 34 образовательные организации, а в 2020 году планируется передать еще 6.

В реализации второй модели признан успех Самарской области. Там во всех городских округах и муниципальных районах, за исключением Самары и Тольятти, школы стали государственными еще в 2011 году. Таким образом, эффективность модели подтверждена восьмилетним опытом.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал о преимуществах такой системы. По его словам, до 2011 года, когда образовательные организации финансировали муниципалитеты, была проблема с задержкой заработной платы. Теперь министерство напрямую финансирует образовательные организации и больше такой проблемы нет, уточнил он.

При внедрении третьей модели лидирует Воронежская область, где соглашения заключены со всеми 34 муниципалитетами и работает система показателей эффективности управления образовательными организациями. За четыре года реализации проекта почти в два раза выросло число образовательных организаций, финансируемых по единым нормативам, и почти в два раза снизилось число организаций, имеющих неэффективную структуру штатов и фонда оплаты труда.

Также на конференции затронута тема изучения результатов опорных стажировочных площадок, созданных с целью распространить успешный опыт реализации инновационных моделей повышения качества общего образования. 10 пилотных субъектов проекта организовали стажировки для желающих ознакомиться с результатами апробации новых управленческих механизмов.