Возлюбленная Петросяна Татьяна тратит 130 тысяч рублей в день

Журналисты, наблюдая за Татьяной Брухуновой, которую многие считают любовницей Евгения Петросяна, подсчитали её ежедневные расходы.

Брухунова является помощницей юмориста, и, как начали считать многие после того, как Петросян ушёл от своей жены Елены Степаненко, между ними роман. Однако Татьяна всегда опровергает подобные слухи.

Было подсчитано, что у неё есть две квартиры в Москве, коллекция дорогих украшений, множество нарядов известных брендов. На обед Брухунова тратит около 3-5 тысяч рублей в день, а покупки совершает в ГУМе и ЦУМе. Также она практически не пользуется общественным транспортом, предпочитая такси.

В день, как было высчитано, Татьяна в среднем тратит около 130 тысяч рублей. Ранее, к слову, её уже упрекали в меркантильности и транжирстве. Но как сообщила Татьяна, она не обращается внимания на слухи вокруг себя и мнение посторонних людей.