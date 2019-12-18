Воспоминания о бывшей жене привели жителя Северодвинска к убийству сожительницы

Житель Северодвинска убил свою сожительницу, после того как поссорился с ней из-за воспоминаний о бывшей жене.

Преступление было совершено в минувшую субботу на проспекте Морской. 34-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 53-летней сожительницей, и в какой-то момент начал положительно отзываться об экс-супруге. Женщина разозлилась и начала оскорблять гражданского мужа, а тот в свою очередь избил ее.

Заметив, что сожительница не двигается, он тут же позвонил ее дочке, а та в свою очередь вызвала медиков и полицейских. В ходе судебно-медицинской эксперты было определено, что женщина скончалась по причине закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.