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Волгоградцам пообещали 100 тысяч рублей за раскрытие преступления

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В Управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что готовы вознаградить местных жителей 100 000 рублями, если они помогут им в раскрытии произошед

В Управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что готовы вознаградить местных жителей 100 000 рублями, если они помогут им в раскрытии произошедшего недавно преступления.

Правоохранители отмечают, что в начале сентября текущего года несколько грабителей в масках и с огнестрельным оружием пробрались в дом руководителя сельхоз кооператива, расположенного в Нижнеосиновском, и избили его. Потом, угрожая расправой, они вынудили его отдать все деньги из сейфа. Подозреваемых в грабеже людей все еще не нашли.

В правоохранительных органах решили, что для увеличения результативности расследования следует назначить награду за предоставление достоверной информации о преступлении. Представители ведомства отмечают, что гарантируют свидетелям полную конфиденциальность.

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