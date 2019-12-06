Владимир Путин назвал Вениамина Кондратьева одним из самых активных губернаторов

Владимир Путин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетил Международный форум добровольцев в Сочи. Перед официальной церемонией он появился на стенде Общероссийского народного фронта и встретился с волонтёрами.

Как было сообщено, волонтёры часто сталкиваются с ситуацией, когда люди не знают, как провести газификацию — куда идти, какие документы необходимы. В том числе из-за этого остались поселения, куда газ всё ещё не проведён. Такие населённых пунктов ещё около 500. Всего же Краснодарский край газифицирован на 84%, что выше среднего уровня, и на 9% выше результатов пятилетней давности.

По словам Путина, такой высокий результат является показателем активной работы губернатора Кондратьева, который действительно занимается газификацией и уделяет много внимания благоустройству всего региона. Глава государства отметил, что по этим вопросам можно обращаться в офис губернатора, там наверняка помогут.