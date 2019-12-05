Видео с забавной реакцией котят на падение матери стало вирусным

В сети Интернет быстро набирает популярность ролик, на котором можно увидеть забавную реакцию котят на падение собственной матери.

Автор видео отмечает, что быть многодетной матерью очень непросто, поэтому иногда хочется побыть в одиночестве. Именно об этом подумала кошка, окруженная восьмерыми котятами, повсюду бегающими за матерью. Решив убежать от докучающих комков шерсти, она попыталась запрыгнуть на подоконник, но не рассчитала свои силы.

В результате кошка с грохотом упала на пол, испугав тем самым своих котят, которые моментально бросились врассыпную. Пользователям данная реакция показалась очень уморительной. Видео на сегодняшний день получило уже более 100 000 отметок «нравится» в Twitter.