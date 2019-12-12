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Видео: Овечкин использовал силовой прием на арбитре во время матча НХЛ

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В ходе недавней игры между американскими хоккейными клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин случайно сбил

В ходе недавней игры между американскими хоккейными клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин случайно сбил с ног арбитра.

Матч прошел в рамках очередного сезона НХЛ в столице Соединенных Штатов. Хоть «Вашингтону» и удалось победить со счетом 3:2, однако для россиянина эта встреча прошла не очень удачно. Дело в том, что в первые минуты 3-го периода он попытался использовать силовой прием на Джейке Браске, форварде соперников, но промазал и ударил арбитра.

В СМИ также отмечают, что капитан американской команды не смог отметиться никакими результативными действиями, не нанеся ни единого броска в створ ворот «Бостона». Его соотечественнику Евгению Кузнецову удалось заработать 1 балл за проведение голевой передачи.

Видео: Овечкин использовал силовой прием на арбитре во время матча НХЛ

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