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В Якутии обнаружены останки самых северных динозавров

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Палеонтологи смогли найти в юго-западной части Якутии окаменелые останки зауроподов (огромные длинношеи динозавры). Они были обнаружены на самой север

Палеонтологи смогли найти в юго-западной части Якутии окаменелые останки зауроподов (огромные длинношеи динозавры). Они были обнаружены на самой северной палеошироте.

Согласно словам исследователей, во время царствования древних ящеров материки на нашей планете имели совершенно иное расположение. Климат тоже существенно отличался от современного. Перепады температур между полярными и тропическими регионами не были столь резкими, как сейчас, поскольку тепло постоянно переносилось к полюсам от экватора с помощью океанских течений.

Ученые отмечают, что на Северном полюсе температура воздуха превышала 0 градусов, но была ниже +14 градусов. Именно по этой причине там могли жить холоднокровные существа, но при этом не было теплолюбивых видов. Ранее специалисты считали, что зауроподы мигрировали на север только на короткие отрезки времени, но новая окаменелость опровергает данную теорию, так как найденные зубы принадлежали детенышу, то есть древние ящеры растили в нем свое потомство.

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