В Воронеже в ближайшие дни ожидается плюсовая температура

В Воронежском гидрометеорологическом центре сообщили о том, что в первую половину новой рабочей недели в городе будет наблюдаться плюсовая температура.

Синоптики отмечают, что причиной высокой температуры, которая в понедельник, 23 декабря, может достигнуть +8 градусов Цельсия, является западный циклон. Скорость ветра при этом составит от 9 до 14 метров в секунду.

На следующий день Воронеж окутает густой туман, однако значительных осадков не ожидается. Температура воздуха при этом опустится до +3 градусов в дневное время суток. Ветер успокоится, и его скорость упадет до 6 метров в секунду. В среду может выпасть мокрый снег с дождем, столбик термометра будет показывать 0 градусов.