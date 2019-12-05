В воинской части Белгорода на второй день службы скончался солдат-срочник

В белгородской воинской части умер срочник, который приехал из Ставрополя несколько дней назад. Инцидент произошел в конце ноября, но информация о нем появилась лишь вчера.

Согласно словам матери умершего призывника, ее девятнадцатилетний сын приехал в город 28 ноября. Тогда же он послал сообщение родным, в котором отметил, что его попытались заставить мыть унитазы, но он отказался делать это. Затем в ночное время суток срочник отправил аудиозапись, где сообщил, что неизвестные «вывели его на разговор».

Утром следующего дня родные солдата приняли звонок от командира, сообщившего, что юноша скончался. Военный отметил, что у срочника ухудшилось самочувствие во время утренних занятий. Прибывшие на место медики не смогли спасти призывника.