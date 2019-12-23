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В Тюмени сотрудники «Макдоналдса» отказались помочь мужчине с обморожением

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Работники ресторана «Макдоналдс», расположенного в Тюмени, не стали помогать мужчине, отморозившего себе ноги и пришедшего в заведение, чтобы согретьс

Работники ресторана «Макдоналдс», расположенного в Тюмени, не стали помогать мужчине, отморозившего себе ноги и пришедшего в заведение, чтобы согреться.

Данный инцидент произошел в ночь на воскресенье на улице Ленина. К молодым людям подошел незнакомый мужчина и попросил у них помощи, сообщив, что у него сильно замерзли ноги, и он больше не может идти. Один из очевидцев случившегося отметил, что тот зашел в «Макдоналдс» и попросил помощи, но сотрудники заведения отказали ему и выгнали на улицу, сославшись на некие правила.

Молодые люди вызвали машину скорой помощи, а потом попросили работников «Макдоналдса» пустить мужчину хотя бы в тамбур. Однако менеджер заведения отказался это сделать. В результате им пришлось отвезти больного в другое кафе, где они и стали дожидаться медиков. Нынешнее состояние пострадавшего неизвестно.

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