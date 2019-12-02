В Цивильском районе обнаружено мертвое тело женщины

В СМИ сообщают об обнаружении в одном из населенных пунктов Цивильского района тела женщины без признаков жизни.

Вчера, 1 декабря, примерно в девять часов утра жители деревни Вторые Вурманкасы нашли труп женщины. Причина ее смерти все еще неизвестна. Согласно предварительным сведениям, она погибла из-за переохлаждения. В настоящее время следователи беседуют с местными, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.

В районном Управлении СК РФ отметили, что проводят проверку по факту смерти 69-летней женщины. Следователи отмечают, что пока не обнаружили доказательств, указывающих на криминальный характер случившегося.