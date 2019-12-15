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В Time назвали лучшие гаджеты уходящего десятилетия

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Авторы популярного издания Time опубликовали список самых лучших гаджетов последнего десятилетия. На 1-й строчке оказался планшет Apple iPad. По мнени

Авторы популярного издания Time опубликовали список самых лучших гаджетов последнего десятилетия. На 1-й строчке оказался планшет Apple iPad.

По мнению составителей рейтинга, этот американский гаджет смог определить будущее для всех мобильных устройств на несколько лет вперед. Затем идет электрокар Tesla Model S, сумевший поменять вектор развития всей промышленности по производству авто – все больше компании начали выпускать полноценные электромобили. Замыкает тройку лидеров мини-компьютер Raspberry Pi.

К знаковым девайсам эксперты решили также отнести цифровой плеер Google Chromcast и квадракоптер DJI Phantom, с которого началась эра сравнительно недорогих дронов. В рейтинг смогла также попасть смарт-колонка Amazon Echo, «умные» часы Apple и гибридная игровая консоль Nintendo Switch.

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