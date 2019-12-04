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В суд передано дело об избиении росгвардейцами задержанного в Тамбове

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Следователи закончили расследование уголовного дела по факту избиения работниками Росгвардии задержанного мужчины в Тамбове. Оно было передано в суд д

Следователи закончили расследование уголовного дела по факту избиения работниками Росгвардии задержанного мужчины в Тамбове. Оно было передано в суд для рассмотрения.

В конце мая текущего года на улице Мичуринской в ночное время суток в кафе была использована кнопка тревоги. На место инцидента выехали росгвардейцы. Они узнали от администратора, что двое посетителя пытались устроить драку в заведении. Стражи правопорядка задержали нарушителей и доставили одного из них в полицейское отделение, чтобы составить протокол. Там они начали избивать девятнадцатилетнего юношу.

Случившееся снял на видео один из свидетелей. Затем он опубликовал ролик в сети Интернет. После этого была проведена проверка, по окончанию которой правоохранительными органами было решено открыть уголовное дело в отношении росгвардейцев.

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