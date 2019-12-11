В Серпухове железнодорожный вокзал украсили художественной подсветкой

В Серпухове железнодорожный вокзал обзавёлся архитектурно-художественной подсветкой, став одним из самых красивых зданий в городе.

Как отмечается, к завершению текущего года ещё четыре здания города получат аналогичную подсветку. В настоящее время та, что установлена на фасады вокзала, работает в тестовом режиме.

Благодаря включению подсветки, благоустройству пешеходной зоны, которая находится у самого здания вокзала, запуску фонтана, произошедшее этой весной, а также скорому включению подсветки на доме №241 по улице Ворошилова, Привокзальная площадь станет самой дорогой и красивой в Подмосковье.

Работы, как уточняются, проводятся в рамках проекта «Светлый город» губернатора Московской области Андрея Воробьева.