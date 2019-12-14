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В Серпухове фестиваль «Зима в Подмосковье» начнется в субботу

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Сегодня, 14 декабря, в городе Серпухов состоится масштабный фестиваль под названием «Зима в Подмосковье». Программа этого знаменательного события окаж

Сегодня, 14 декабря, в городе Серпухов состоится масштабный фестиваль под названием «Зима в Подмосковье». Программа этого знаменательного события окажется крайне насыщенной.

В регионально туристическом комитете сообщили о том, что гостей фестиваля ждут яркие представления театров кукол, зрелищные анимационные программы, эффектное открытие деревни Деда Мороза и всевозможные мастер-классы. К тому же в пять часов вечера все желающие смогут посмотреть на зажжение огней городской елки, стоящей рядом с Соборной горой.

На фестивале дети смогут познакомиться с настоящим зимним волшебником, а взрослые – послушать выступления различных музыкальных групп и певцов. Уже завтра огни планируют зажечь на елке, которая стоит на площади Владимира Храброго.

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