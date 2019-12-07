В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма

В США 11 декабря состоится рассмотрение законопроекта S.1189 «О предотвращении злонамеренной активности России и её действий в области терроризма».

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте комитета Сената США. Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР — террористическими организациями.

Если законопроект будет одобрен комитетом по иностранным делам, его ждёт голосование в Сенате Конгресса США, после — утверждение у президента.

Внесение страны в список спонсоров терроризма означает санкции от Америки для государств или иностранцев при заключении торговых сделок со странами, находящими в списке.