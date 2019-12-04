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В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил угрожающего ему мужчину

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В Ростовской области местный житель, угрожающий инспектору ГИБДД оружием, был им застрелен. Инцидент произошёл 3 декабря в Красном Сулине. Один из вод

В Ростовской области местный житель, угрожающий инспектору ГИБДД оружием, был им застрелен.

Инцидент произошёл 3 декабря в Красном Сулине. Один из водителей совершил нарушение и был остановлен патрулём. Во время оформления документов к месту событий подошёл посторонний мужчина, который потребовал оставить водителя в покое.

Инспектор, заметив на поясе у подошедшего нож, потребовал у мужчины документы. Однако тот вытащил пистолет, похожи на боевой, и начал угрожать полицейскому. На требования бросить оружие он не отреагировал, после чего сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух. Не добившись нужной реакции и на этот раз, полицейский несколькими выстрелами убил мужчину.

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств случившегося. Известно, что пистолет мужчины был травматическим, внешне неотличимым от «Макарова». Также выяснено, что ранее мужчина проблем с законом не имел.

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