В Ростове выбрали нового перевозчика на маршрут № 85а

Представители правительства Ростовской области сообщили о том, что организация «Автоколонна № 1559» была выбрана региональным Минтрансом в качестве нового перевозчика на маршрут № 85а.

Данное решение стало результатом проведенных недавно судебных заседаний и конкурса. Компания займется оказанием соответствующих услуг уже сегодня, 21 декабря. Маршрут будут обеспечивать 25 автобусов средней вместимости, возраст которых не превышает 2-х лет. Раньше он обслуживался 40 транспортными средствами малой вместимости.

Каждый автобус оснащен особыми средствами, позволяющими перевозить пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также отделением для багажа, кондиционером и системой для безналичной оплаты проезда. Общественный транспорт будет перемещаться по заданному маршруту с шести часов утра и до одиннадцати часов вечера.