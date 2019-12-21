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В Ростове выбрали нового перевозчика на маршрут № 85а

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Представители правительства Ростовской области сообщили о том, что организация «Автоколонна № 1559» была выбрана региональным Минтрансом в качестве но

Представители правительства Ростовской области сообщили о том, что организация «Автоколонна № 1559» была выбрана региональным Минтрансом в качестве нового перевозчика на маршрут № 85а.

Данное решение стало результатом проведенных недавно судебных заседаний и конкурса. Компания займется оказанием соответствующих услуг уже сегодня, 21 декабря. Маршрут будут обеспечивать 25 автобусов средней вместимости, возраст которых не превышает 2-х лет. Раньше он обслуживался 40 транспортными средствами малой вместимости.

Каждый автобус оснащен особыми средствами, позволяющими перевозить пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также отделением для багажа, кондиционером и системой для безналичной оплаты проезда. Общественный транспорт будет перемещаться по заданному маршруту с шести часов утра и до одиннадцати часов вечера.

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