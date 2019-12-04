В РФС дали комментарий задержанию фанатов «Спартака»

В прошедшее воскресенье состоялась встреча футбольных клубов «Зенит» и «Спартак», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

На следующий день после матча трое болельщиков «Спартака» получили административный арест на 15 суток, ещё 30-ти был выписан административный штраф. Решение было принято Фрунзенским районным судом.

Также отмечается, что за несколько часов до самой игры было задержано более 10 футбольных фанатов за нецензурную лексику в общественных местах. Свою вину они отрицали, заявив, что задержание было произведено во время проверки документов при выходе из гостиницы.

Российский футбольный союз от оценки произошедшей ситуации отказался, сообщив, что будет ждать официальных разъяснений правоохранительных органов. В заявлении также было указано, что приоритетом работы РФС является безопасность и соблюдение прав болельщиков.