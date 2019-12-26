В Пугачеве группа подростков сексуально надругалась над парнем и девушкой

Суд вынес приговор подросткам из Пугачева, которые сексуально надругались над несовершеннолетней девушкой и парнем.

Согласно версии следствия, в середине января текущего года в гости к восемнадцатилетнему знакомому пришла семнадцатилетняя девушка вместе с подругой и парнем, возраст которого составлял 21 год. Вскоре в дом пришли еще две местные жительницы, которые с самого начала стали предъявлять претензии к гостье, так как она якобы не хотела их впускать. Потом одна из них начала бить потерпевшую по голове.

Присутствующие не стали останавливать девушку, а пришедший в гости парень начал давать советы о том, как следует бить людей, чтобы им было максимально больно. Потом он помог в изнасиловании хозяина дома и семнадцатилетней гостьи. В результате 21-летнего насильника приговорили к 9 годам и 8 месяцам тюрьмы, а трех несовершеннолетних девушек отправят в воспитательную колонию примерно на полтора года.