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В Приамурье осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

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На территории Приамурья был осужден пожилой мужчина, который обнаружил недавно носки с золотом и перевез их в Тынду. В этом населенном пункте его заде

На территории Приамурья был осужден пожилой мужчина, который обнаружил недавно носки с золотом и перевез их в Тынду. В этом населенном пункте его задержали работники ФСБ.

61-летнего жителя Липецкой области приговорили к 1 году и 8 месяцам условного заключения за нелегальное хранение драгметаллов. В прокуратуре отмечают, что весной текущего года мужчина отыскал пару носков, в которых лежали 7 слитков золотосеребряного сплава. Общая масса чистого золота составила около трех с половиной килограмм.

Позднее мужчина принял решение транспортировать слитки в Амурскую область, в которой был задержан правоохранителями. Примерная стоимость обнаруженных драгоценных металлов составила около 9 300 000 рублей. Задержанный признал свою вину и содействовал расследованию.

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