В Подмосковье женщина родила 9-го ребенка

В городе Коломна, расположенном в Подмосковье, местная жительница родила уже 9-го ребенка. Дома его ждут три брата и пять сестер.

Представители московского Минздрава сообщили, что роженице недавно исполнился 41 год. Малышка родилась точно в срок. Родители решили назвать ее Марией. Вес новорожденной составляет 3,8 килограмма, а ее рост – 0,52 метра. Женщина находится в хорошем состоянии. На выписке присутствовали все члены семьи.

По словам Игоря Хазова, и.о. главврача центра, все роды у жительницы Коломны проходили самопроизвольно и без каких-либо осложнений. Ее доставили в центр со схватками, и она смогла родить менее чем за три часа. Он также пожелал здоровья и счастья этой большой семье.