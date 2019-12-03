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В Подмосковье женщина родила 9-го ребенка

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В городе Коломна, расположенном в Подмосковье, местная жительница родила уже 9-го ребенка. Дома его ждут три брата и пять сестер. Представители москов

В городе Коломна, расположенном в Подмосковье, местная жительница родила уже 9-го ребенка. Дома его ждут три брата и пять сестер.

Представители московского Минздрава сообщили, что роженице недавно исполнился 41 год. Малышка родилась точно в срок. Родители решили назвать ее Марией. Вес новорожденной составляет 3,8 килограмма, а ее рост – 0,52 метра. Женщина находится в хорошем состоянии. На выписке присутствовали все члены семьи.

По словам Игоря Хазова, и.о. главврача центра, все роды у жительницы Коломны проходили самопроизвольно и без каких-либо осложнений. Ее доставили в центр со схватками, и она смогла родить менее чем за три часа. Он также пожелал здоровья и счастья этой большой семье.

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