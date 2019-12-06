В Подмосковье задержан бывший глава Щелковского района по подозрению во взяточничестве

Задержан Алексей Валов, бывший замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, а также экс-глава Щелковского района. Его обвиняют во взяточничестве.

Как сообщается, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей. Лицо, передавшее взятку, в настоящее время не раскрывается. 6 декабря следствие будет требовать ареста обвиняемого.

Вероятнее всего, задержание Валова произошло из-за его муниципальной деятельности, и не имеет отношения к нахождению его в региональном министерстве.

Отмечается, что ранее в Щелково был задержан Георгий Волосевич — замдиректора муниципального учреждения по организации ритуальных услуг. Согласно информации следователей, он каждый месяц брал взятку в размере 500 тысяч рублей от предпринимателей, занимающихся похоронами в Щелково.