В Подмосковье родители назвали ребенка Король Лев

Молодые родители из подмосковного Наро-Фоминска решили дать своему ребенку необычное имя. В результате в России теперь живет свой Король Лев.

Дело в том, что малыш имеет фамилию Король, а отец с мамой назвали его Лев. В социальных сетях отмечается, что мать новорожденного уже получила все нужные документы. Некоторые пользователи сразу же раскритиковали родителей, отмечая, что им нужно было выбрать нормальное имя.

Однако другим показалось, что ребенок получил неплохое имя, так как адекватные люди не станут проводить никаких параллелей с мультипликационной картиной. Напоминаем, что Disney выпустил «Король Лев» в 1994 году. Недавно в кинотеатрах показывали его ремейк, который смог заработать в прокате более 1,5 миллиарда долларов.