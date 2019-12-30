В Подмосковье при взрыве петарды пострадал подросток

В информагентстве ТАСС, сославшись на собственный источник в полиции, сообщили о том, что двенадцатилетний мальчик из Подмосковья был доставлен в больницу после взрыва петарды.

Собеседник издания отметил, что данное происшествие случилось в Домодедово. Ребенок находился в квартире. Согласно предварительным сведениям, он решил опробовать одну из купленных петард дома. Во время взрыва подросток получил сильные ожоги.

Пострадавшего сразу же доставили в Люберцкую городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.