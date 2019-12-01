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В Петербурге задержали около 200 фанатов «Спартака»

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Работники правоохранительных органов задержали почти двести фанатов московского ФК «Спартак» в городе Санкт-Петербург. Их обвиняют в мелком хулиганств

Работники правоохранительных органов задержали почти двести фанатов московского ФК «Спартак» в городе Санкт-Петербург. Их обвиняют в мелком хулиганстве.

В Северной столице России сегодня должна будет пройти игра между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках очередного тура российского турнира по футболу. Матч стартует в семь часов вечера по московскому времени.

В СМИ сообщают, что в ночное время суток сотрудники полиции устроили рейды в различных заведениях города. Всех посетителей, имевших московскую прописку, задерживали и отправляли в полицейские отделения. Источник отмечает, что задержанные не сделали ничего противоправного, но им все равно вменили мелкое хулиганство.

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