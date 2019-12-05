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В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

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В пермском городском сквере родные и близкие почтут память людей, которые погибли во время пожара в местном ночном заведении «Хромая лошадь». На офици

В пермском городском сквере родные и близкие почтут память людей, которые погибли во время пожара в местном ночном заведении «Хромая лошадь».

На официальном интернет-портале городской администрации отмечается, что сегодня, 5 декабря, в Перми состоятся памятные мероприятия, которые приурочены к десятилетию с момента ужасной трагедии, унесшей жизни более 150 человек. В них примут участие различные общественные организации.

Родных погибших также отвезут на Северное кладбище, в котором находятся захоронения большинства жертв пожара. Напоминаем, что данная трагедия случилась ровно 10 лет назад в клубе, который располагался на улице Куйбышева.

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