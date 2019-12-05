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В Омской области на глазах у отца была изнасилована его дочь

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В Омской области в одном из сел пожилой мужчина, вернувшийся к себе домой, обнаружил, что его 39-летнюю дочь насилует неизвестный. Женщина при этом пы

В Омской области в одном из сел пожилой мужчина, вернувшийся к себе домой, обнаружил, что его 39-летнюю дочь насилует неизвестный. Женщина при этом пыталась освободиться.

Инцидент произошёл в Седельниковском районе. Насильник, заметив вернувшегося хозяина дома, быстро натянул штаны и скрылся с места происшествия. Женщина вместе с отцом отправились в правоохранительные органы, где сообщили о произошедшем.

Однако в ходе расследования выяснилось, что женщина была знакома с насильником и время от времени вступала с ним в интимную связь. В день инцидента они распивали алкогольные напитки, и мужчина захотел близости, однако женщина ему отказала. Смиряться с отказом он не стал и взял женщину силой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что ранее насильник уже совершал аналогичное преступление, за которое отсидел четыре года. Тогда он изнасиловал жену, с которой уже не жил, но разведён ещё не был.

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