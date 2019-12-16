Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Невском районе пьяный пенсионер устроил стрельбу по жене и дочери

Дата:
В Санкт-Петербурге пожилой мужчина устроил стрельбу по своим жене и дочери, гуляющим во дворе. Инцидент произошёл 15 декабря около двух часов ночи в Н

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина устроил стрельбу по своим жене и дочери, гуляющим во дворе.

Инцидент произошёл 15 декабря около двух часов ночи в Невском районе на Советском проспекте. Как сообщается, 70-летний пенсионер поссорился со своей женой. Затем женщина вместе с дочерью ушли во двор, и в это время мужчина вышел на балкон и начал стрелять по ним из охотничьего ружья.

О происходящем в правоохранительные органы сообщила дочь хулигана. Прибывший отряд полиции установил, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в инциденте обошлось без пострадавших. В итоге на пожилого стрелка был составлен административный протокол за стрельбу в непредназначенных для этого местах.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. 50-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру в откровенной фотосессии
  2. Украинский футболист разрыдался после оскорбительных кричалок фанатов
  3. В Биробиджане педофил изнасиловал школьницу возле стадиона «Дружба»

Эти новости могут вас заинтересовать

В Севастополе завершился ремонт БПК «Североморск»

Осознают ли люди, что полет на Марс — это билет в один конец?

Российские пранкеры разыграли министра иностранных дел Великобритании

Самолет США направился к берегам Крыма после инцидента с кораблями Украины

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках