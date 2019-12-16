В Невском районе пьяный пенсионер устроил стрельбу по жене и дочери

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина устроил стрельбу по своим жене и дочери, гуляющим во дворе.

Инцидент произошёл 15 декабря около двух часов ночи в Невском районе на Советском проспекте. Как сообщается, 70-летний пенсионер поссорился со своей женой. Затем женщина вместе с дочерью ушли во двор, и в это время мужчина вышел на балкон и начал стрелять по ним из охотничьего ружья.

О происходящем в правоохранительные органы сообщила дочь хулигана. Прибывший отряд полиции установил, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в инциденте обошлось без пострадавших. В итоге на пожилого стрелка был составлен административный протокол за стрельбу в непредназначенных для этого местах.