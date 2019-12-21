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В науке «треснул стеклянный потолок» для женщин

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Российские ученые сообщили о том, что «стеклянный потолок» для женщин, имевший место в научной сфере, наконец-то «дал трещину». Научные сотрудники ЦИА

Российские ученые сообщили о том, что «стеклянный потолок» для женщин, имевший место в научной сфере, наконец-то «дал трещину».

Научные сотрудники ЦИАНОЕУ, расположенного в городе Санкт-Петербург, завершили исследование, направленное на изучение наличия или отсутствия «стеклянного потолка» в области науки. Речь идет о неофициальном препятствии, не позволяющим женщинам занимать более высокие должности в соответствующей сфере.

Согласно словам Михаила Соколова, профессора и одного из авторов соответствующего исследования, эта преграда полностью исчезла. Ученые выяснили, что за период с 2005-го по 2016-й год только 46,2 процента от общего числа докторских диссертаций были защищены мужчинами. То есть женщины в России чаще оказываются докторами наук.

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