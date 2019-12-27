В магазине Ленинградской области взорвался котел

В поселении Мыза, расположенном в Ленобласти, произошел взрыв. Отмечается, что его причиной стал неисправный котел, находящийся в магазине.

В Управлении МВД РФ по региону отмечают, что инцидент случился сегодня, 27 декабря, примерно в одиннадцать часов утра по Московскому времени. Свидетель произошедшего обратился в правоохранительные органы. Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что взрыв случился из-за отопительного котла.

После взрыва начался пожар. Прибывшие к магазину пожарные смогли быстро локализовать огонь, а затем потушить его. В результате этого инцидента никто не пострадал. Правоохранители начали проведение доследственной проверки.