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В магазине Ленинградской области взорвался котел

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В поселении Мыза, расположенном в Ленобласти, произошел взрыв. Отмечается, что его причиной стал неисправный котел, находящийся в магазине. В Управлен

В поселении Мыза, расположенном в Ленобласти, произошел взрыв. Отмечается, что его причиной стал неисправный котел, находящийся в магазине.

В Управлении МВД РФ по региону отмечают, что инцидент случился сегодня, 27 декабря, примерно в одиннадцать часов утра по Московскому времени. Свидетель произошедшего обратился в правоохранительные органы. Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что взрыв случился из-за отопительного котла.

После взрыва начался пожар. Прибывшие к магазину пожарные смогли быстро локализовать огонь, а затем потушить его. В результате этого инцидента никто не пострадал. Правоохранители начали проведение доследственной проверки.

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