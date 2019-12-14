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НАУКА

В Китае учёные скрестили поросят с обезьянами

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Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны. Несмотря на то, что в скором времени такие химеры погибли, учёные считают это

Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны.

Несмотря на то, что в скором времени такие химеры погибли, учёные считают это большим шагом к тому, чтобы выращивать человеческие органы для трансплантации.

Во время эксперимента были использованы гены макак-крабоедов, которые были помещены в более чем 4 тысячи зародышей, находящихся на ранней стадии развития. Они были введены в матки свиней при помощи ЭКО. Зародыши смогли прижиться лишь у десяти самок. Живыми же родились два поросёнка, но они погибли в первую недели после рождения.

При этом точная причина смерти неизвестна. По предположению учёных, гибель поросят связана с ошибками, допущенными во время ЭКО, а не из-за скрещивания генов. Отмечается, что внешне поросята-гибриды ничем не отличались от обычных поросят, за исключением цвета. Также было выяснено, что клетки обезьян содержались практически во всех тканях поросят.

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