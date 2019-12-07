В Казани скончалась героиня телешоу Малахова

В хосписе, расположенном в столице Татарстана, умерла уроженка Набережных Челнов Лейсан Сейтназарова, участвовавшая в телешоу Андрея Малахова несколько месяцев назад.

Напоминаем, что репортер из популярной телевизионной передачи прожил с семьей 21-летней девушки в течение нескольких недель, чтобы снять документальный фильм о ее жизни. Участие в этой программе позволило больной раком исполнить свою давнюю мечту – сыграть с тигренком. В конце лета ее также посетил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.

Врачи обнаружили у Сейтназаровой рак мозга, когда ей исполнилось семь лет. Она прошла несколько сеансов химиотерапии, однако злокачественная опухоль продолжала увеличиваться в размерах. У девушки временами пропадало зрение и она могла слышать только одним ухом. Летом медики заявили, что Лейсан осталось жить всего два месяца, но она продержалась до декабря.