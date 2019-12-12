Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Хабаровске пропала 17-летня девушка

Дата:
В Управлении СК РФ по Хабаровскому краю сообщили о том, что в региональной столице начались поиски семнадцатилетней Полины Ждановой, не возвратившейся

В Управлении СК РФ по Хабаровскому краю сообщили о том, что в региональной столице начались поиски семнадцатилетней Полины Ждановой, не возвратившейся домой.

В ведомстве отмечают, что в минувший вторник, 3 декабря, студентка технологического колледжа вышла из общежития и возвратилась в него. Она также перестала выходить на связь с родными и близкими людьми. По факту ее исчезновения было открыто уголовное дело.

Следователи также организовали специальную группу, которая займется проведением поисковых мероприятий. Рост девушки составляет 160 сантиметров. Она имеет плотное телосложение, короткую стрижку и кольцо, вставленное в левую ноздрю. Пропавшая была одета в темную куртку, джинсы и ботинки.

Новости по теме:

  1. Бездомная собака покусала девочку в Черкесске
  2. Жительницу Приамурья обвиняют в гибели младенца
  3. Дорожный фонд выделит для дорог Ленобласти миллиард рублей

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Селфи принца Уильяма с супругой стало причиной скандала

Ученые: Сознание человека остается после смерти

Для выбора хорошего партнера женщинам нужны мозги

Первый канал обвиняют во лжи из-за телешоу Шепелева

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках