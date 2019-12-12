В Хабаровске пропала 17-летня девушка

В Управлении СК РФ по Хабаровскому краю сообщили о том, что в региональной столице начались поиски семнадцатилетней Полины Ждановой, не возвратившейся домой.

В ведомстве отмечают, что в минувший вторник, 3 декабря, студентка технологического колледжа вышла из общежития и возвратилась в него. Она также перестала выходить на связь с родными и близкими людьми. По факту ее исчезновения было открыто уголовное дело.

Следователи также организовали специальную группу, которая займется проведением поисковых мероприятий. Рост девушки составляет 160 сантиметров. Она имеет плотное телосложение, короткую стрижку и кольцо, вставленное в левую ноздрю. Пропавшая была одета в темную куртку, джинсы и ботинки.