Джек Уотлинг, эксперт из Великобритании, в рамках своего недавнего доклада отметил, что британская артиллерия значительно уступает российской, поэтому не сможет дать ей отпор при прямом столкновении.

Согласно словам военного специалиста, на сегодняшний день сложилась следующая ситуация: армия РФ обладает значительным преимуществом в области артиллерийского вооружения, поэтому при прямом конфликте ей удастся почти беспрепятственно наносить удары по войскам НАТО. Он добавил, что контингент Великобритании в этом случае с большой вероятностью будет разгромлен.

В разделе с выводами Уотлинг подчеркнул, что в настоящее время командованию британских сил нужно как можно скорее взяться за модернизацию артиллерии и других «традиционных» типов оружия. Следует также увеличить финансирование армии страны из-за наличия российской угрозы, отметил эксперт.