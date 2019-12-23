В бане Саранска погибла молодая девушка

В одной из частных бань Саранска произошел пожар, который унес жизнь 26-летней девушки. Еще два человека получили ожоги.

В региональном управлении МЧС сообщают, что данный инцидент произошел вчера, 22 декабря, на улице Набережной. Рано утром в службу спасения обратился владелец бани. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели деревянную постройку, охваченную пламенем.

К сожалению, из бани не смогла выбраться одна девушка. Женщина и мужчина получили серьезные ожоги ног и спины. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение. Специалисты в настоящее время выясняют причины возгорания.