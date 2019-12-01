В Астрахани заживо сгорели пытавшиеся согреться на улице бездомные

В Астрахани в ночное время суток работники службы спасения обнаружили два сгоревших тела на улице, расположенной в Трусовском районе.

В Главке МЧС по региону отметили, что двое местных жителей умерли из-за возгорания, произошедшего на улице Капитана Краснова. Отмечается, что огонь охватил территорию площадью около двадцати квадратных миров. Горел в основном мусор.

Пожар был потушен шестью единицами спецтехники и пятнадцатью пожарными. В Управлении СК РФ по области сообщили о начале проверки по факту смерти двух человек. Согласно предварительным сведениям, погибшие были бездомными, которые попытались согреться возле костра.