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В Астрахани заживо сгорели пытавшиеся согреться на улице бездомные

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В Астрахани в ночное время суток работники службы спасения обнаружили два сгоревших тела на улице, расположенной в Трусовском районе. В Главке МЧС по

В Астрахани в ночное время суток работники службы спасения обнаружили два сгоревших тела на улице, расположенной в Трусовском районе.

В Главке МЧС по региону отметили, что двое местных жителей умерли из-за возгорания, произошедшего на улице Капитана Краснова. Отмечается, что огонь охватил территорию площадью около двадцати квадратных миров. Горел в основном мусор.

Пожар был потушен шестью единицами спецтехники и пятнадцатью пожарными. В Управлении СК РФ по области сообщили о начале проверки по факту смерти двух человек. Согласно предварительным сведениям, погибшие были бездомными, которые попытались согреться возле костра.

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