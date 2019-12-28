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В Алтайском крае задержали мужчину за незаконную вырубку сотни елей

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В Управлении МВД по Алтайскому краю сообщили о задержании местного жителя, который обвиняется в незаконной вырубке 111 елей. Согласно словам работнико

В Управлении МВД по Алтайскому краю сообщили о задержании местного жителя, который обвиняется в незаконной вырубке 111 елей.

Согласно словам работников полиции, спил деревьев был осуществлен в пятнадцати километрах от населенного пункта Ябоган. Государству был причинен ущерб в размере свыше 90 000 рублей. Рядом с местом рубки они обнаружили грузовой автомобиль с елями. Водитель не смог предъявить правоохранителям разрешение на рубку.

Водитель грузовика рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ранее ему позвонил мужчина и попросил вывезти спиленные ели из леса. В рамках расследования полицейские нашли заказчика, которым оказался 28-летний житель Бийска. Он признался в содеянном преступлении. По отношению к нему возбудили уголовное дело.

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