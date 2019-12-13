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В Ачинске осуждён мужчина, изнасиловавший 17-летнюю девушку

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В Ачинске вынесен приговор 46-летнему мужчину, обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки. Инцидент произошёл летом 2019 года. Мужчина вместе со св

В Ачинске вынесен приговор 46-летнему мужчину, обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки.

Инцидент произошёл летом 2019 года. Мужчина вместе со своим сыном отдыхал на берегу реки Чулыма. Здесь они познакомились с двумя девушками, которых после недолгого общения пригласили к себе домой. Компания весело проводило время, распивая алкогольные напитки, затем одна из девушек ушла, а сын обвиняемого заснул.

Мужчина, воспользовавшись ситуацией, изнасиловал девушку, а также совершил в отношении её другие действия сексуального характера, угрожая при этом физической расправой. Опасаясь продолжения, девушка выпрыгнула из окна. Прохожие оказали ей помощь.

Решением суда, обвиняемый приговорён к 12 годам лишения свободы.

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