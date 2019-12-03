Уровень ртути у прибрежных пум оказался втрое выше, чем у материковых

Исследователям удалось выяснить, что уровень ртутить у пум, живущих на морском побережье, в 3 раза больше, чем у их материковых собратьев.

Согласно словам ученых, содержание этого вредного элемента в теле калифорнийских пум в 6 раз превышает показатель, при котором значительно уменьшается плодовитость хищников. Причина этому заключается в тумане, время от времени возникающем на побережье. Содержащаяся в нем ртуть оседает на лишайниках, употребляемых оленями. Последних в свою очередь съедают пумы.

Ртуть также распространяется по воде, попадая в море вместе со сточными водами. Когда вода испаряется, опасный компонент оседает на земле. Однако специалисты пока не могут сказать, насколько сильно этот элемент влияет на жизнедеятельность животных, проживающих в данном регионе.