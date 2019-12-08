Украинские летчики впервые за 20 лет осуществили дозаправку самолетов в воздухе

В украинском Генеральном штабе сообщили, что военные летчики Украины впервые за последние двадцать лет осуществили дозаправку боевых самолетов в воздухе.

В сообщении, опубликованном ведомством в социальной сети «Фейсбук», отмечается, что недавно в Хмельницкой области в воздух поднимались экипажи Л-39, Су-24М и Су-24МР. Один из самолетов сыграл роль заправщика, к которому подлетали другие воздушные судна для пополнения запасов топлива.

В Генштабе отметили, что данные вылеты были проведены с целью восстановить навыки пилотирования у летчиков. В будущем полеты экипажей с дозаправкой будут осуществляться на плановой основе.